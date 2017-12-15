ТМК и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина совместно займутся разработкой новых видов стали и труб (видео)

ТМК и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина» в рамках выставки "Металл-экспо'2017" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и освоение на предприятиях ТМК технологий производства новых эксклюзивных марок сталей и труб повышенной коррозионной стойкости различного назначения.

Подробнее об этом журналу "Металлоснабжение и сбыт" на площадке выставки Металл-Экспо рассказал генеральный директор ЦНИИчермет им.Бардина Виктор Семенов.