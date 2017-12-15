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ЦНИИчермет им. И.П. Бардина , интервью , ТМК , Металл-экспо'2017 | 15 декабря 2017 г. | 08:03

ТМК и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина совместно займутся разработкой новых видов стали и труб (видео)

ТМК и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина совместно займутся разработкой новых видов стали и труб (видео)

ТМК и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина» в рамках выставки "Металл-экспо'2017" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и освоение на предприятиях ТМК технологий производства новых эксклюзивных марок сталей и труб повышенной коррозионной стойкости различного назначения.

Подробнее об этом журналу "Металлоснабжение и сбыт" на площадке выставки Металл-Экспо рассказал генеральный директор ЦНИИчермет им.Бардина Виктор Семенов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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