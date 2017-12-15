ПГК и РЖД расширили условия ремонта вагонов

Первая грузовая компания (ПГК) заключила новый договор с Российскими железными дорогами (РЖД) на текущий отцепочный ремонт (ТОР) вагонов. Согласно документу, ПГК может направлять в ремонт неисправные колесные пары. До этого компания предоставляла только отремонтированные колесные пары для установки на вагоны.

Расширение взаимодействия в области ТОР позволит сократить простой вагонов в ремонте до 10% за счет увеличения оборотного фонда запасных частей на вагоноремонтных предприятиях РЖД.

«Мы последовательно реализуем комплексную целевую программу по совершенствованию технологии ремонта и технического обслуживания подвижного состава. Результатом обсуждений с РЖД стал новый подход в договорных отношениях между держателем инфраструктуры-основным подрядчиком по внеплановому ремонту вагонов и оператором. В новом документе предусмотрена обоюдная ответственность сторон за качественное выполнение своих обязательств и эксплуатационные характеристики подвижного состава», – отметил заместитель генерального директора по техническому развитию ПГК Сергей Гончаров.

Ежегодно на предприятиях РЖД текущий отцепочный ремонт проходят более 65 тыс. вагонов ПГК.