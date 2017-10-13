Участники медной конференции продолжили деловое общение в неформальной обстановке

Деловую программу первого дня 6-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза-2017» завершила дискуссия-круглый стол на тему «Перспективы роста потребления в стране медьсодержащей продукции и возможные направления развития производителей и поставщиков цветного проката». Свое мнение выразили М.Доровских, советник директора Димитровградского металлургического завода, С.Никифорова, и.о. коммерческого директора КУЗОЦМ, В.Фельдман, руководитель проекта «Цветные металлы» компании «Металлсервис», П.Гуршин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании «Уральский медный прокат», Д.Басов, начальник отдела цветных металлов компании «Пермметалл», А.Киринкин, директор Техлита.

Вечером 12 октября участники конференции приняли участие в дружеском турнире по боулингу на призы «Металл-Экспо» и журнала «Металлоснабжение и сбыт», а также продолжили деловое общение в неформальной обстановке. По результатам трех игр были выявлены победители в командном и личном первенстве. Так, первое место в личном зачете среди мужчин досталось Дмитрию Смолину, руководителю отдела закупок компании «Контактор»; второе – генеральному директору ИИС «Металлоснабжение и сбыт» Александру Романову; третье – Андрею Соловьеву, ведущему менеджеру отдела продаж ТД БАТЭ. Лучший результат среди женщин продемонстрировала Ольга Шеховцова, менеджер по продажам и маркетингу компании Лувата Санкт-Петербург. В командном первенстве победу одержала команда «Сталь-Сервис и Ко» в составе Михаила Костина, директора по развитию компании «Спецлит», Дмитрия Смолина и Рустама Газетдинова, заместителя генерального директора по снабжению компании «Сталь Сервис». Серебро досталось команде «Нержавеющий цветмет», которую представляли Юрий Райков, генеральный директор Института Цветметобработка, Александр Романов и Виктор Селиванов. Бронза у команды «СУПЕРКАТАНКА» (Александр Быков, руководитель отдела реализации Средневолжской металлоломной компании; Сергей Фадин, заместитель руководителя департамента по продажам лома цветных металлов компании Akron Holding; Александр Вольфсон, заместитель директора по продажам и маркетингу ТД УНКОМТЕХ).

Работа конференции продолжилась сегодня, 13 октября. Участники совершили экскурсионную поездку по г. Екатеринбургу, включая посещение Плотины Городского пруда, Храма на Крови, Музея Ельцин-центр, смотровой площадки в БЦ «Высоцкий» и музея истории и археологии Урала.