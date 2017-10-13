Избран новый генеральный директор трубного дивизиона группы ЧТПЗ

Борис Коваленков, возглавляющий ГК «Римера» (входит в группу ЧТПЗ), избран генеральным директором трубного дивизиона группы ЧТПЗ. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета директоров ЧТПЗ, сообщает пресс-служба компании.

С 16 октября 2017 г. на новом посту Борис Коваленков будет отвечать за оперативное управление трубным дивизионом, повышение эффективности его бизнеса, улучшение финансовых и производственных показателей, а также расширение рынков сбыта. Александр Грубман, занимавший этот пост до настоящего времени, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта.

От имени компании Председатель Совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров выразил благодарность Александру Грубману за работу и пожелал дальнейших успехов.

Борис Коваленков работает в Группе ЧТПЗ с 2008 г. и имеет богатый управленческий опыт. С ним связаны многие успешные проекты компании: от построения подразделения по сбору и переработке металлолома и создания одной из ведущих отечественных сетей розничных продаж трубной продукции до выстраивания надежных партнерских отношений с ключевыми клиентами группы ЧТПЗ.