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УВЗ , железнодорожное машиностроение | 13 октября 2017 г. | 16:05

УВЗ поставит трамваи в Ростовскую область

УВЗ поставит трамваи в Ростовскую область

Трамваи УВЗ будут ходить по маршрутам Новочеркасска. Производством трамвайных вагонов 71-407 занимается дочернее предприятие Уралвагонзавода – Уралтрансмаш. Поставка первых вагонов будет произведена в октябре 2017 г.

Уралтрансмаш впервые поставит свою продукцию в Ростовскую область. Трамвайный парк ГУП «Горэлектротранс» Новочеркасска насчитывает 19 вагонов, большая часть которых в настоящее время морально и технически устарела.

«Для Уралтрансмаша данный контракт имеет большое значение, соответствуя приоритетам маркетинговой стратегии предприятия: во-первых, мы выходим на новый региональный рынок, а во-вторых, поддерживаем стабильную загрузку предприятия», - рассказал начальник производства гражданской продукции «Уралтрансмаша» Сергей Софронов.

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Четырехосный пассажирский вагон 71-407 модельного ряда низкопольных трамваев запущен в серийное производство на Уралтрансмаше в 2010 году и эксплуатируется в Туле, Краснодаре, Таганроге, Нижнем Новогороде, Нижнем Тагиле, Санкт-Петербурге. Вагон с частично низким полом в средней части салона (доля низкого пола - 39 процентов). Наличие низкопольной части позволяет увеличить скорость посадки-высадки и создать комфортные условия проезда для людей с ограниченными физическими возможностями и пассажиров с детьми. Вагон оборудован асинхронным электроприводом с частотным регулированием и приспособлен для эксплуатации как в одиночку, так и по системе многих единиц в составе поезда из двух вагонов. Максимальная вместимость 190 человек, в том числе мест для сидения - 27+1.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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