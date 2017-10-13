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нефтепереработка , Тюменская область | 13 октября 2017 г. | 14:54

Антипинский НПЗ снизил выпуск дизельного топлива из-за ремонта

Антипинский НПЗ снизил выпуск дизельного топлива из-за ремонта

Антипинский НПЗ (Тюменская область) снизил в сентябре 2017 г. производство дизельного топлива на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 195 тыс. т. Снижение производства связано с плановым ремонтом установки первичной переработки нефти.

В связи с обслуживанием технологического оборудования в сентябре 2017 г. незначительно снизился выпуск газовой технической гранулированной серы (с 2,2 тыс. тонн в прошлом году до 2,1 тыс. в текущем году) и дизельного топлива стандарта Евро-5 (с 221 тыс. т до 195 тыс. т).

При этом несмотря на плановый ремонт ЭЛОУ АТ-3 предприятие увеличило ряд производственных показателей.

Антипинский НПЗ завершил плановый ремонт установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-3, максимально снизив производственные издержки в период остановки технологического оборудования. Благодаря реализации плана мероприятий по подготовке оборудования к регулярному обслуживанию, срок работ на установке составил чуть более недели.

Источник: RNS
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