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Россия , Строительство | 13 октября 2017 г. | 15:07

В РФ могут ввести лицензирование затройщиков

В РФ могут ввести лицензирование затройщиков

Минстрой РФ и депутаты Госдумы РФ обсуждают возможность лицензирования застройщиков, привлекающих средства дольщиков, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

"Долевое строительство — это деятельность по привлечению средств граждан. Банки государство лицензируется, страховые компании получают лицензии, даже компании, выдающие микрокредиты под контролем государства. Это пока только обсуждение, что лицензирование может быть следующим шагом по защите участников долевого строительства",- сказал Михаил Мень.

Он подчеркнул, что такая возможность только обсуждается, и на законодательном уровне эта инициатива ещё не заявлялась.

Источник: Интерфакс
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