ЧКЗЧ расширяет ассортимент выпускаемой продукции

ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части (ЧКЗЧ, входит в ЧЕТРА - ПМ) снова радует расширением ассортимента узлов ходовых систем. На этот раз освоено серийное производство опорных катков А25-21-000/-01СБ для бульдозеров ЧЕТРА Т25.01 и его модификаций с раскосной ходовой системой в целях снижения эксплуатационных затрат, сообщает пресс-служба компании.

Модернизированные катки рекомендуется использовать в нормальных условиях эксплуатации бульдозеров ЧЕТРА Т25 в дорожном и промышленном строительстве на выполнении таких видов работ, как бульдозерование грунта, планировка участков строительства, а также для работы на угольных разрезах.

Новые опорные катки стали экономичным аналогом опорных катков Т25-21-000/-01СП производства ОАО «Промтрактор». За счет проведенных конструктивных изменений новинка отличается пониженной массой на 6% при неизменных присоединительных и рабочих размерах. Катки также получили надежную комплектацию уплотнения и оси от проверенного временем катка Т25-21-000/-01СП. Кроме того, по желанию потребителя модернизированные катки могут комплектоваться монтажными частями А25-21-000КМ для установки на тележку.

В ЧКЗЧ уверены, что теперь у потребителя появится возможность выбирать необходимые катки для бульдозера ЧЕТРА Т25 в зависимости от его условий эксплуатации и своего бюджета, ведь новые катки прошли все необходимые заводские испытания, достойно показали себя в работе и доказали взаимозаменяемость с аналогами.