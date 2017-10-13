ГК Демидов предупреждает о возможном мошенничестве!

ГК Демидов призывает своих клиентов и партнеров быть бдительными при подписании договоров и оплате счетов, т. к. на рынке орудуют мошенники!

У ООО "Группа Компаний Демидов" появилась фирма двойник. Это мошенники! Сотрудники ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕМИДОВ" пишут только с почты @ferost.ru

Если имеются сомнения в оригинальности договора или счета, можно позвонить по телефону +79268178263 и уточнить.