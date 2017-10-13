ГК Демидов | 13 октября 2017 г. | 13:26
ГК Демидов предупреждает о возможном мошенничестве!
ГК Демидов призывает своих клиентов и партнеров быть бдительными при подписании договоров и оплате счетов, т. к. на рынке орудуют мошенники!
У ООО "Группа Компаний Демидов" появилась фирма двойник. Это мошенники! Сотрудники ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕМИДОВ" пишут только с почты @ferost.ru
Если имеются сомнения в оригинальности договора или счета, можно позвонить по телефону +79268178263 и уточнить.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 36
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