Виктору Филипповичу Рашникову 69 лет

Сегодня исполняется 69 лет председателю совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктору Рашникову

Со страниц газеты КоммерсантЪ Его поздравляет председатель совета директоров ПАО ТМК Дмитрий Пумпянский:

— Виктор Филиппович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения. Имею честь знать Вас много лет как настоящего металлурга, постигшего все премудрости теории и практики нашей огненной специальности. Под Вашим руководством легендарная Магнитка пережила второе рождение, превратившись в технологического лидера российской металлургии, и вошла в число крупнейших мировых производителей стали. Неоценимы Ваши заслуги в формировании социального облика сегодняшнего Магнитогорска, а замечательный хоккейный клуб «Металлург», созданный Вами, по праву является гордостью российского хоккея. Приятно отметить, что ММК и ТМК имеют многолетний успешный опыт сотрудничества, которое постоянно развивается. От всего сердца желаю Вам новых больших побед и достижений, здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!