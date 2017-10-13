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ФГК , грузовые перевозки | 13 октября 2017 г. | 13:05

Перевозки ФГК в экспортных направлениях выросли на 15%

Перевозки ФГК в экспортных направлениях выросли на 15%

За 9 месяцев 2017 г. ФГК увеличило объем перевозок экспортных грузов на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года до 48 млн т, сообщает пресс-служба компания.

По словам заместителя генерального директора по коммерции и производству ФГК Андрея Исаева, в течение трех кварталов 2017 г. прослеживается увеличение объема перевозок ряда грузов. «В отчетном периоде выросли перевозки угледобывающей, металлургической, лесной продукции. Погрузка каменного угля растет в основном в направлении стран Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукция лесопереработки пользуется повышенным спросом у потребителей в Китае: рост отмечен с полигонов Забайкальской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной железных дорог. В свою очередь металлы демонстрируют повышение экспортных цен на мировом рынке, что благоприятно влияет на наращивание объема экспортных перевозок российской стали», – уточнил Андрей Исаев.

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В отчетном периоде на 11% вырос объем экспортных перевозок в полувагонах ФГК, в том числе: металлов – на 29% (до 3,1 млн т), каменного угля – на 18% (до 36,8 млн т) и др.

Перевозки на экспорт в крытых вагонах ФГК выросли на 15%: лесные грузы – в два раза (до 1 млн т), химикаты и сода – на 19% (до 182 тыс. т) и др.

Объем экспортных перевозок на платформах ФГК увеличился на 29%: лесные грузы приросли на 31% (до 110,4 тыс. т), металлы – на 26% (до 77 тыс. т). Экспортные перевозки в цистернах АО «ФГК» увеличились в 3,5 раза, до 2,5 млн т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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