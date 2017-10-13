Комплекс ГБЖ-3 Металлоинвеста признан инвестиционным проектом 2017 г.

Компания Металлоинвест стала обладателем Российской Горной Награды 2017. Третий комплекс по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3), запущенный на Лебединском ГОКе в июле этого года, победил в номинации «Инвестиционный проект года». Вручение награды состоялось в рамках 13-го международного горнопромышленного форума МАЙНЕКС Россия 2017, сообщает пресс-служба компании.

Независимые эксперты высоко оценили крупнейший в России и один из самых мощных в мире комплексов по производству ГБЖ производительностью 1,8 млн тонн в год. Инвестиции в проект составили 39 млрд рублей. На ГБЖ-3 создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест.

С выходом комплекса на проектную мощность Металлоинвест сможет производить не менее 4,5 млн тонн ГБЖ в год. Для увеличения объема производства и повышения качества сырья, необходимого для ГБЖ-3, была проведена модернизация обогатительной фабрики и фабрики окомкования, обеспечившая выпуск на Лебединском ГОКе дополнительных объемов концентрата и окатышей повышенного качества.

Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, – наиболее экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твердые отходы в виде шлака. Строительство комплекса ГБЖ-3 распоряжением Правительства РФ было включен в перечень мероприятий Года Экологии как проект по внедрению наилучших доступных технологий.

«ГБЖ-3 – ключевой инвестиционный проект Металлоинвеста этого года. Комплекс был построен в беспрецедентно короткие сроки и укрепил наше лидерство на мировом рынке товарного ГБЖ, - прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Проект ГБЖ-3 позволяет применить передовые технологии производства высококачественного металлизованного сырья с минимально возможной нагрузкой на окружающую среду».

Металлоинвест уже становился победителем конкурса «Российская горная награда 2015» в номинации «Социально ответственная компания года».