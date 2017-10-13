Китайский экспорт стали упал до самой низкой отметки с 2014 г.
Всего за первые три квартала текущего года китайские компании поставили за рубеж 59,6 млн. т стали, что на 30,2% меньше, чем в тот же период прошлого года. Таким образом, вполне вероятно, что в 2017 г. китайский экспорт стали составит менее 80 млн. т по сравнению со 109 млн. т в 2016 г.
При этом импорт стальной продукции в Китай достиг в сентябре 1,24 млн. т, что представляет собой наивысшее значение с марта текущего года. В целом в январе-сентябре китайские компании импортировали около 10,0 млн. т стали, превысив уровень того же периода годичной давности на 1,7%.
Китайский импорт железной руды между тем оказался в сентябре рекордным — 102,8 млн. т. Предыдущий рекорд, установленный в марте 2017 г., равнялся 95,56 млн. т. За восемь месяцев в Китай поступило из-за рубежа 817,2 млн. т руды. Это на 7,1% больше, чем год назад.
Просмотров: 52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.