Китайский экспорт стали упал до самой низкой отметки с 2014 г.

По данным китайских таможенных органов, в сентябре 2017 г. национальный экспорт стали составил 5,14 млн. т. Это самый низкий показатель с февраля 2014 г. Спад по сравнению с тем же месяцем годичной давности достиг 41,6%. Это рекордное падение с 2009 г.

Всего за первые три квартала текущего года китайские компании поставили за рубеж 59,6 млн. т стали, что на 30,2% меньше, чем в тот же период прошлого года. Таким образом, вполне вероятно, что в 2017 г. китайский экспорт стали составит менее 80 млн. т по сравнению со 109 млн. т в 2016 г.

При этом импорт стальной продукции в Китай достиг в сентябре 1,24 млн. т, что представляет собой наивысшее значение с марта текущего года. В целом в январе-сентябре китайские компании импортировали около 10,0 млн. т стали, превысив уровень того же периода годичной давности на 1,7%.

Китайский импорт железной руды между тем оказался в сентябре рекордным — 102,8 млн. т. Предыдущий рекорд, установленный в марте 2017 г., равнялся 95,56 млн. т. За восемь месяцев в Китай поступило из-за рубежа 817,2 млн. т руды. Это на 7,1% больше, чем год назад.