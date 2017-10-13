Верхний регистр. Мировой рынок металлургического сырья: 5-12 октября

В Турции на рынке металлолома произошел отскок. Североамериканские и европейские трейдеры распродали избыточные запасы дешевого сырья, а кто из потребителей не успел заключить сделки на выгодных условиях, тот опоздал. Те турецкие металлургические компании, которые в последнюю неделю решили докупить недостающие объемы лома на ноябрь, были вынуждены платить существенно дороже.

По оценкам различных специалистов, в ближайшие месяцы спад потребления железной руды в Китае из-за снижения загрузки мощностей в доменном производстве может достигнуть от 30 млн. до 50 млн. т. Подобные ожидания привели к падению стоимости импортного сырья до менее $ 60 за т CFR Циндао — впервые с конца июня текущего года.

60 за т Циндао — впервые с конца июня текущего года. Западные специалисты прогнозируют дальнейшее падение цен на железную руду вследствие не столько падения китайского спроса, сколько расширения объемов предложения дешевого австралийского и бразильского сырья. Правда, если ближе к зиме в Китае пойдут вверх цены на стальную продукцию, это подтянет вверх руду.

Экспортеры рассчитывают на возобновление постепенного роста цен на коксующийся уголь вследствие активизации спроса со стороны Китая. Зимнее снижение производства затронет не только металлургическую, но и угольную отрасль КНР. Кроме того, уменьшение выплавки стали в северо-восточных провинциях Китая может быть компенсировано его ростом в более благополучных с экологической точки зрения регионах. Мировой рынок металлургического сырья вступил в фазу неустойчивых колебаний. Краткосрочные понижения сменяются повышениями и наоборот. Новые тенденции пока не определены. По-видимому, такая нестабильная обстановка сохранится, как минимум, до зимы, когда наконец можно будет подвести хотя бы предварительные итоги кампании китайских властей по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха посредством закрытия или снижения загрузки промышленных предприятий. Так или иначе, сообщения о досрочном закрытии заводов помогли остановить спад на китайском рынке железной руды, коксующегося угля и стальной продукции. Но кто знает, что произойдет через неделю?!... С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.