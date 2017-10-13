Металлолом , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 13 октября 2017 г. | 11:38
Верхний регистр. Мировой рынок металлургического сырья: 5-12 октября
- В Турции на рынке металлолома произошел отскок. Североамериканские и европейские трейдеры распродали избыточные запасы дешевого сырья, а кто из потребителей не успел заключить сделки на выгодных условиях, тот опоздал. Те турецкие металлургические компании, которые в последнюю неделю решили докупить недостающие объемы лома на ноябрь, были вынуждены платить существенно дороже.
- По оценкам различных специалистов, в ближайшие месяцы спад потребления железной руды в Китае из-за снижения загрузки мощностей в доменном производстве может достигнуть от 30 млн. до 50 млн. т. Подобные ожидания привели к падению стоимости импортного сырья до менее $60 за т CFR Циндао — впервые с конца июня текущего года.
- Западные специалисты прогнозируют дальнейшее падение цен на железную руду вследствие не столько падения китайского спроса, сколько расширения объемов предложения дешевого австралийского и бразильского сырья. Правда, если ближе к зиме в Китае пойдут вверх цены на стальную продукцию, это подтянет вверх руду.
- Экспортеры рассчитывают на возобновление постепенного роста цен на коксующийся уголь вследствие активизации спроса со стороны Китая. Зимнее снижение производства затронет не только металлургическую, но и угольную отрасль КНР. Кроме того, уменьшение выплавки стали в северо-восточных провинциях Китая может быть компенсировано его ростом в более благополучных с экологической точки зрения регионах.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 76
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