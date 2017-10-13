Поставщик Boeing переводит производство теплообменников для самолетов в Россию

Американский промышленный конгломерат United Technologies (UTC) переводит производство теплообменников для систем кондиционирования самолетов Boeing из Мексики в Россию.

Речь идет о производстве комплектующих в том числе для новейших самолетов Boeing 787 Dreamliner. Продукция будет выпускаться на мощностях российско-американского СП «Хамильтон Стандард - Наука» и по некоторым видам теплообменников для Boeing Россия станет монополистом.

Совместное предприятие на данный момент уже производит широкую линейку продуктов в рамках крупнейших международных программ, в частности, для самолетов Boeing 787 и Airbus А380, а дополнительные мощности позволят заводу производить теплообменники для самолетов Boeing семейств 767, 777, 787.

United Technologies - американский промышленный конгломерат, известный в том числе как производитель авиадвигателей Pratt & Whitney, лифтов Otis, разработчик авиационного и иного военного оборудования Hamilton Sundstrand и другой продукции.