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УГМК , Гайский ГОК , новое оборудование | 13 октября 2017 г. | 15:08

Гайский ГОК запустил в работу две новые флотомашины

Гайский ГОК запустил в работу две новые флотомашины

Гайский ГОК (входит в УГМК) запустил в работу новое флотационное оборудование в главном корпусе обогатительной фабрики – две флотомашины – трех и четырех-камерную, обе - марки РИФ с объемом каждой камеры 8,5 кубических метров. Стоимость двух флотомашин составляет порядка 7,7 млн руб.

«С запуском этих флотомашин у нас завершается очередной этап техперевооружения обогатительной фабрики, - прокомментировал событие начальник обогатительной фабрики комбината Дмитрий Семенов, - Работа этого оборудования позволит улучшить технологические показатели по извлечению металлов в концентраты». Для ввода в технологический процесс двух флотомашин были установлены два пенных насоса, смонтированы сотни метров нагнетательных трубопроводов.

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Отметим, что работы по демонтажу старого оборудования и установке нового - были выполнены с недельным опережением. Фундаменты под машины выполняли работники ремонтно-строительного участка комбината, монтаж флотомашин, электрических и кабельных сетей осуществлял генеральный подрядчик - Машиностроительный завод РИВС На монтаже трубопроводов и переобвязке мельницы участвовали специалисты механической службы обогатительной фабрики, а автоматику помогали отлаживать специалисты центральной лаборатории автоматики и вычислительной техники комбината.

«Мы благодарим всех, кто помогал в строительстве и внедрении нового оборудования в работу и надеемся, что оно будет работать стабильно. Благодаря чему, в следующем году мы планируем повысить извлечение меди в медном концентрате на 0,2 процента из руды, добываемой коллективом подземного рудника», - отметил в своем выступлении Дмитрий Семенов.

Планируемая общая сумма капитальных вложений УГМК, направленных на модернизацию обогатительной фабрики Гайского ГОКа в 2017 г. превысит 300 млн руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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