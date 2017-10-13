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Крым , Керченский мост , Мостостроение | 13 октября 2017 г. | 10:31

Автодорожная арка Керченского моста поднята на проектную высоту

Автодорожная арка Керченского моста поднята на проектную высоту

Мостостроители выполнили подъем автодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 м от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. Сложнейшая морская операция идет вторые сутки. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится.

Конструкция поднималась без отклонений, строго в пределах створа между двумя опорами. Подъем выполняли мощные домкраты, установленные на рабочих площадках фарватерных опор. Для монтажа конструкции весом около 5,5 тысяч т применялись 12 устройств грузоподъёмностью по 650 т. Они принимали на себя нагрузку постепенно – сначала в 5 т на каждый, затем до 100 т и далее до расчетной нагрузки.

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Расчетный «отрыв» от плавучих опор, на которых арка находилась более суток, произошел 12 октября в 14:15. После «отрыва» арки от плавсистемы на два метра ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В работе принимали участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.

Следующий этап – закрепление конструкции так называемыми «ветровыми связями» (временные балки, которые надежно зафиксируют положение арки в пролете для последующего окончательного монтажа). После этой технологической операции судоходство в Керчь-Еникальском канале, ограниченное на период морской операции, будет возобновлено в обычном режиме.

Установка арок Крымского моста в проектное положение – уникальная технологическая операция. Впервые в истории отечественного мостостроения были проведены транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на опоры столь габаритных судоходных пролетов. В целом операция объединила сотни специалистов – это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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