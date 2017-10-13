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ММК | 13 октября 2017 г. | 10:08

Представители Магнитки защитят честь страны на мировом профессиональном чемпионате

Представители Магнитки защитят честь страны на мировом профессиональном чемпионате

Завтра в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби стартует 44-ый чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills Competition-2017. В составе сборной России двое магнитогорцев - студенты Магнитогорского политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксёнов, которые выступят в компетенции «Мехатроника».

Студенты осваивают в колледже автоматизацию технологических процессов и производств. Александр и Максим уже имеют успешный опыт выступлений на соревнованиях различного уровня - за плечами у магнитогорцев первое место в региональном отборе и победа на всероссийских состязаниях мехатроников. Ребята проходили практику на ММК в ЛПЦ-11, и в будущем планируют трудоустроится на Магнитогорский металлургический комбинат. К чемпионату в Абу-Даби представители Магнитки целенаправленно готовятся с декабря 2016 года.

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- У ребят было много тренировочных сессий, в том числе в Бразилии и Венгрии, - рассказал исполняющий обязанности директора политехнического колледжа, международный эксперт и менеджер компетенций по мехатронике WorldSkills в России Антон Лындин. - Они постоянно развивают мелкую моторику, работают с модулями, программируют, монтируют на скорость. Есть и симуляция чемпионата по всем требованиям WorldSkills. И даже ежедневная силовая тренировка, потому что соревноваться в Эмиратах придётся на ногах восемь часов подряд. В составе сборной наши студенты побывали в Анапе и Сочи на групповых занятиях с психологами. А бразильские эксперты проводят с ними по скайпу коучинговые тренинги.

Предыдущий 43-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству Worldskills Competition проходил в августе 2015 года в Сан-Паулу (Бразилия). В нем также участвовали магнитогорские мехатроники, тогдашние студенты Политехнического колледжа Александр Карнаухов и Константин Кременцов, команда которых заняли 14 место среди 40 команд и стала обладательницей престижной медали «За высшее мастерство». Успех магнитогорцев был даже отмечен благодарностью Президента России Владимира Путина. В Абу-Даби уже будут состязаться 80 команд, но основательная подготовка магнитогорцев позволяет им рассчитывать на высокое место.

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Мехатроника, как новейшая специализация в профессиональном образовании, появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства, проходящей на Магнитогорском металлургическом комбинате. Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината, начал подготовку по компетенции «Мехатроника» в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат.

44-ый чемпионат мира WorldSkills Competition пройдёт с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В борьбу за медали вступят более 1300 молодых специалистов из 76 стран-участниц международного движения. Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй раз - в бразильском Сан-Паулу, откуда привезла шесть медалей за профессионализм.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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