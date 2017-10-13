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ЧМК , Мечел | 13 октября 2017 г. | 09:55

На ЧМК завершили ремонт агрегата алофабрики

На ЧМК завершили ремонт агрегата алофабрики

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершен капитальный ремонт агломашины – агрегата по производству сырья для выплавки чугуна. Плановые ремонтные работы обеспечивают безаварийный стабильный выпуск продукции и экологическую безопасность производства.

Агломашина представляет собой агрегат, где спекается железорудное сырье и производится готовый агломерат, который затем подается в доменный цех ЧМК для дальнейшей выплавки чугуна.

Агрегат оснащен мощными электрофильтром, газоочисткой и аспирационной системой, которые были тщательно проверены и отремонтированы. Общие затраты на масштабную ремонтную кампанию составили около 15 млн рублей. Благодаря профилактическим мероприятиям обеспечена высокопроизводительная и надежная работа оборудования.

Всего в агломерационном производстве ЧМК работают четыре агломашины. Они практически полностью обеспечивают доменный цех комбината сырьем высокого качества, за год на ЧМК производят более 5 млн тонн агломерата.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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