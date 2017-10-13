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ММК | 13 октября 2017 г. | 09:52

ММК - это целый город

ММК - это целый город

В LiveJournal под заголовком «В чем сила «Магнитки» блогер под ником zavodfoto опубликовал фоторепортаж и информацию о Магнитогорском металлургическом комбинате.

«Мало кто знает, но факт, оказывается, каждый из нас с продукцией этого предприятия сталкивается каждый день. Всё дело в том, что все монеты в России от 50 копеек до 10 рублей изготавливаются из их стали, каждая вторая «Калина» сделана именно из их металла, помните, совсем недавно был спущен на воду супер современный Атомоход «Сибирь», так вот, металл тоже родом из Магнитогорска… Магнитогорский металлургический комбинат - это целый город, чтобы посмотреть даже самую малую его часть, уйдет не одна неделя, а если у тебя всего несколько часов, а интереса хоть отбавляй, то, конечно, приходится чем-то жертвовать. Сегодня я покажу лишь три цеха и начну с истории»,- пишет автор. Доменная печь № 6, стан 5000 и стан 2000 представлены в блоге с множеством фотографий, исторической справкой и описанием производственного процесса.

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В конце репортажа автор ответил на вопрос, вынесенный в заголовок- «Так в чём же сила «Магнитки»? А тут всё просто. Мощь, умноженная на человеческий потенциал и опыт, плюс новое и современное оборудование. Лично я горжусь, что в нашей стране есть такие предприятия, которые с лихвой опережают своих иностранных конкурентов».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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