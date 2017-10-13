АвтоВАЗ , автомобилестроение | 13 октября 2017 г. | 11:03
АвтоВАЗ отзывает 19,7 тыс. Lada Xray
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает, что АвтоВАЗ отзывает в России 19,668 тыс. машин марки Lada Xray из-за возможного перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г.
Владельцев машин информируют о необходимости ремонта в письмах или по телефону. Ремонт будет бесплатным для них.
Источник: КоммерсантЪ
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Просмотров: 35
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