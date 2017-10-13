ФРП одобрил 10 проектов по лизинговой программе

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) с 17 августа по 21 сентября одобрил 10 проектов по программе «Лизинговые проекты» на общую сумму 500 млн руб.. Еще порядка 10 лизинговых проектов могут получить одобрение ЭС в 4 квартале 2017 г., сообщает пресс-служба фонда.

«Все первое полугодие 2017 г. Фонд вел активную работу с банками и лизинговыми компаниями по усовершенствованию условий программы лизинга. Теперь мы рады поделиться первыми результатами обновленной программы: только за один месяц экспертный совет ФРП одобрил проекты 10 компаний из шести регионов России на общую сумму более 1,8 млрд руб., из которых 500 млн руб. составят займы ФРП. При этом мы рассчитываем, что в четвертом квартале 2017 г. ЭС рассмотрит еще порядка 10 лизинговых проектов», - сообщил директор ФРП Роман Петруца.

В общей сложности с момента анонсирования программы «Лизинговые проекты» в январе 2016 г. предприятиям было одобрено 17 договоров займа, таким образом, результаты третьего квартала 2017 г. свидетельствуют о выходе лизинговой программы Фонда на принципиально новый уровень.

Программа лизинга технологического оборудования была анонсирована ФРП в январе 2016 г., первый заём одобрен в августе 2016 г.. В декабре 2016 г. ФРП снизил ставки по займам до 1% годовых, а требования к размеру собственных средств банков, желающих стать партнером программы лизинга промышленного оборудования, уменьшил со 100 млрд до 50 млрд руб.

Сумма займа по программе «Лизинговые проекты» для лизингополучателя может составлять от 5 до 500 млн руб. под 1% годовых при минимальном общем бюджете проекта 20 млн руб. Заём предоставляется в размере от 10% до 90 первоначального взноса (аванса) лизингополучателя. При этом максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от общей стоимости промышленного оборудования.