Группа компаний IEK построит новый завод по производству кабеленесущих систем

Группа компаний IEK, один из ключевых российских производителей и поставщиков электротехнической продукции, построит новый завод по производству кабеленесущих систем. Общая сумма инвестиций составит 650 млн руб. Соглашение о строительстве было подписано в начале октября членом совета директоров ГК IEK Валерием Адлюковым, Агентством инвестиционного развития и Промышленно-логистическим парком Новосибирской области.

Новое предприятие общей площадью до 25 000 кв.м будет расположено на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. В качестве источников финансирования планируется использование собственных и заёмных средств, в том числе льготных займов Фонда развития промышленности.

«Создание новой производственной площадки - это, в первую очередь, ответ на запросы рынка, требующего приблизить наше производство к растущему числу потребителей в Сибири и на Дальнем Востоке, – комментирует причины строительства Валерий Адлюков. – Помимо логистического, проект обладает также технологическими и социальными преимуществами. Так, оснащённая современным оборудованием база производственно-логистического комплекса (ПЛК) сможет использоваться для подготовки будущих специалистов и инженеров для работы на экструзионном производстве в сотрудничестве с двумя профильными региональными колледжами. Мы уверены, что данный проект не только даст возможность дальнейшего расширения нашего бизнеса, отвечающего требованиям и задачам клиентов, но и будет способствовать экономическому росту региона».

Планируемый объём производства предприятия – около 80 млн погонных метров пластиковых кабеленесущих систем в год. Запуск производственной площадки запланирован на 2019 г. и потребует создания 150 новых рабочих мест. Полная реализация проекта планируется в течении 5-7 лет.

На ПЛК будет налажен выпуск металлических корпусов, двустенной гофрированной трубы ПНД, кабель-канала ПВХ, гофрированной трубы ПВХ. По словам Валерия Адлюкова, качество изделий будет гарантировать оснащенность производства европейским оборудованием, обладающим высокими технологическими параметрами и большой скоростью производства. Продукция завода будет предназначена для удовлетворения спроса не только на российском рынке, но и для экспорта в страны ЕАЭС. Она востребована при строительстве и реконструкции жилых, административных и производственных зданий.

В настоящее время компания имеет производственную площадку в Новосибирской области. Завод ежегодно выпускает 40 млн погонных метров пластиковых кабеленесущих систем и обеспечивает работой около 70 человек, большинство из которых – жители города Бердска.