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Медь , драгоценные металлы | 12 октября 2017 г. | 14:42

Сергей Костин о реализации творческих амбиций в ювелирной промышленности

Сергей Костин о реализации творческих амбиций в ювелирной промышленности

Директор по развитию Завода качественных сплавов Костин Сергей Алексеевич рассказал о ювелирных сплавах и изделиях в ходе конференции "Медь, латунь, бронза - 2017".

Он пояснил, что создание новых сплавов для цветного металлопроката не представляет интереса. Поэтому свои знания и творческие амбиции он реализовал в ювелирном сплаве Palladingold.

Сперва С.Костин уточнил, что чистом виде драгоценные металлы имеют невысокие механические свойства, т.е. это очень мягкий материал. Для их упрочнения в ювелирной промышленности используются сплавы, где состав легирующих элементов практически не имеет значения. Регламента состава лигатур нет.

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Для уточнения количества драгметалла в ювелирном изделии вводится понятие проба - содержание драгоценного металла в сплаве. Основные системы проб: метрическая и каратная.

С.Костин был заинтересован в создании сплава с увеличенными механическими свойствами, в частности твердости. За основу сплава был взят палладий.

В результате получился сплав Palladingold, обладающий следующими свойствами:

  • твердость увеличилась до 250-270 HV по шкале Виккерса
  • изделия легко полируются до зеркального блеска
  • изделия не нуждаются в родиевом покрытии (ювелирная хитрость, которая обычно применяется для придания товарного вида изделию)
  • при одинаковом весе имеет более высокий объем, чем другие драгоценные металлы, следовательно, украшения получатся не пустотелыми.

В перспективе - создание коллекции и открытие магазина в Москве. Ожидается, что цена на украшения из инновационного сплава будет на 20% ниже цены на изделия из золота.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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