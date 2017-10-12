Сергей Костин о реализации творческих амбиций в ювелирной промышленности

Директор по развитию Завода качественных сплавов Костин Сергей Алексеевич рассказал о ювелирных сплавах и изделиях в ходе конференции "Медь, латунь, бронза - 2017".

Он пояснил, что создание новых сплавов для цветного металлопроката не представляет интереса. Поэтому свои знания и творческие амбиции он реализовал в ювелирном сплаве Palladingold.

Сперва С.Костин уточнил, что чистом виде драгоценные металлы имеют невысокие механические свойства, т.е. это очень мягкий материал. Для их упрочнения в ювелирной промышленности используются сплавы, где состав легирующих элементов практически не имеет значения. Регламента состава лигатур нет.

Для уточнения количества драгметалла в ювелирном изделии вводится понятие проба - содержание драгоценного металла в сплаве. Основные системы проб: метрическая и каратная.

С.Костин был заинтересован в создании сплава с увеличенными механическими свойствами, в частности твердости. За основу сплава был взят палладий.

В результате получился сплав Palladingold, обладающий следующими свойствами:

твердость увеличилась до 250-270 HV по шкале Виккерса

изделия легко полируются до зеркального блеска

изделия не нуждаются в родиевом покрытии (ювелирная хитрость, которая обычно применяется для придания товарного вида изделию)

при одинаковом весе имеет более высокий объем, чем другие драгоценные металлы, следовательно, украшения получатся не пустотелыми.

В перспективе - создание коллекции и открытие магазина в Москве. Ожидается, что цена на украшения из инновационного сплава будет на 20% ниже цены на изделия из золота.