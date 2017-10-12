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Медь | 12 октября 2017 г. | 14:06

Михаил Сальников: "Мы не работаем на склад"

Михаил Сальников:

Михаил Сальников, руководитель компании Актимиста, в своем выступлении на конференции "Медь, латунь, бронза-2017" рассказал о деятельности компании, а также о текущих трендах спотового рынка проката медно-латунной группы.

Он отметил, что компании занимается только продажами. 99% материала закупается под заказ, ничего не покупается на склад. Весь материал продается транзитом с завода клиенту. На складе товар лежит в среднем не больше месяца. Минимальная отгрузка для цветного металлопроката – от 3 т. Последние два года объемы продукции практически не меняются в связи с проводимой политикой закупок материала.

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Основные клиенты Актимисты – это монополии и отраслевые лидеры.

Компания ведет тщательный отбор клиентов, чтобы в последствии избежать дебеторских задолженностей. Также в сейчас компания ищет партнеров, готовых работать по факторингу.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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