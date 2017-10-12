«Металлургическая столица» КНР ограничивает выплавку стали
Кроме того, в городе планируется закрыть все металлургические заводы, которые не перевели свое энергетическое хозяйство с угля на газ либо не установили современные автоматические системы мониторгинга выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Решение властей Таншаня объясняется тем, что уже 13 октября город может накрыть смог. В связи с этим городская администрация пытается уменьшить количество источников загрязнения. На время холодного сезона также предписывается закрыть цементные и керамические заводы, ограничить строительную активность и автомобильные грузовые перевозки.
Ранее досрочные ограничения на производство стали были установлены в Ханьдане, крупном промышленном центре, находящемся недалеко от Пекина. Там власти потребовали сократить выплавку стали в доменных печах на 50% с 1 октября.
В Таншане и его окрестностях сосредоточены мощности по производству до 100 млн. т стали в год. В прошлом году на них было выплавлено 88,6 млн. т металла. Очевидно, что уменьшение выпуска агломерата на 50% приведет к сокращению загрузки плавильных мощностей на меткомбинатах. В связи с этим котировки на арматуру и горячекатаный прокат на Шанхайской фьючерсной бирже на торгах 11 октября поднялись почти на 3%, компенсировав большую часть спада предыдущих двух дней.
По оценкам ряда экспертов, с октября по март производство стали в Китае может уменьшиться на 30-35 млн. т вследствие борьбы за чистоту воздуха. Это должно привести к падению спроса на железную руду на 40-50 млн. т в пересчете на 62%-ный концентрат.
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