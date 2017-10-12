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Китай , Экология , производство стали , закрытие мощностей | 12 октября 2017 г. | 12:52

«Металлургическая столица» КНР ограничивает выплавку стали

«Металлургическая столица» КНР ограничивает выплавку стали
По данным Reuters, администрация китайского города Таншань, носящего неформальное звание «металлургической столицы» Китая, приказала местным сталелитейным предприятиям с 12 октября начать сокращение мощностей аглофабрик на 50%, не дожидаясь установленного правительством срока — 15 ноября, официального старта отопительного сезона.

Кроме того, в городе планируется закрыть все металлургические заводы, которые не перевели свое энергетическое хозяйство с угля на газ либо не установили современные автоматические системы мониторгинга выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Решение властей Таншаня объясняется тем, что уже 13 октября город может накрыть смог. В связи с этим городская администрация пытается уменьшить количество источников загрязнения. На время холодного сезона также предписывается закрыть цементные и керамические заводы, ограничить строительную активность и автомобильные грузовые перевозки.

Ранее досрочные ограничения на производство стали были установлены в Ханьдане, крупном промышленном центре, находящемся недалеко от Пекина. Там власти потребовали сократить выплавку стали в доменных печах на 50% с 1 октября.

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В Таншане и его окрестностях сосредоточены мощности по производству до 100 млн. т стали в год. В прошлом году на них было выплавлено 88,6 млн. т металла. Очевидно, что уменьшение выпуска агломерата на 50% приведет к сокращению загрузки плавильных мощностей на меткомбинатах. В связи с этим котировки на арматуру и горячекатаный прокат на Шанхайской фьючерсной бирже на торгах 11 октября поднялись почти на 3%, компенсировав большую часть спада предыдущих двух дней.

По оценкам ряда экспертов, с октября по март производство стали в Китае может уменьшиться на 30-35 млн. т вследствие борьбы за чистоту воздуха. Это должно привести к падению спроса на железную руду на 40-50 млн. т в пересчете на 62%-ный концентрат.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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