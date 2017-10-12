Стройтранснефтегаз завершил строительство ГРС в Новгородской области

В рамках реализации проекта по газификации регионов России специалисты Стройтранснефтегаза завершили строительство газораспределительной станции (ГРС) Лычково (Новгородская область), которая позволит обеспечить природным газом промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных потребителей Демянского района Новгородской области, сообщает пресс-служба компании.

Голубое топливо в эти районы будет поступать из магистрального газопровода «Валдай-Псков-Рига» по газопроводу-отводу с проектной мощностью 46 млн. м3 в год. На сегодняшний день на ГРС ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой, голубое топливо придет в дома жителей Демьянского района в октябре. Проект даст возможность перезапустить существующие в районе производства, создать новые рабочие места, дать стимул для экономического роста и развития туризма на территории Демьянских озер.

Также компания занимается проектированием 90 газопроводов общей протяженностью 1138 км и 4 газораспределительных станций по Программе газификации регионов РФ, начиная от Ленинградской области и до Приморского края, в том числе на территориях опережающего развития «Михайловская» и «Надеждинская».