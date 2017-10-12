Значение складского ассортимента в сложившейся экономической ситуации

О значении складского ассортимента в сложившейся экономической ситуации рассказал на конференции "Медь, латунь, бронза-2017" в Екатеринбурге директор торгово-складского комплекса Галактика Сергей Буниц.

По сравнению с 2016 г. ситуация на рынке кардинально не поменялась. В январе-июле 2017 г. происходила относительная стабилизация рублевых цен на рынке полуфабрикатов из меди и сплавов на ее основе. Рост наблюдался в августе, а с сентября цены на медь снижаются. На рынке полуфабрикатов из алюминиевых сплавов до июля 2017 г. наблюдалась стабилизация цен.

Сергей Иванович также отметил ухудшение инвестиционного климата. Это связано с увеличением количества законов, подзаконных актов, инструкций и постановлений, нацеленных на администрирование бизнеса и контроль за финансами. Однако нет четкого представления о том, кто их применяет и контролирует, что в свою очередь приводит к применению двойных стандартов. Это способствует увеличению объема проверок. В частности, Галактика пережила длительное необоснованное давление, в результате которого пришлось пересмотреть основные принципы работы компании, чтобы в будущем у налоговых и правоохранительных органов не было повода обвинить в незаконности ведения бизнеса.

Государственный сектор - энергетика и оборонная промышленность - демонстрируют постоянный спрос на продукцию (прутки медные, шины медные и алюминиевые, листы и прутки из алюминия и сплавов). В базовых отраслях промышленности (частный сектор) - машиностроение, автомобилестроение, строительство, металлургия - наблюдается спад потребления.

Докладчик добавил, что в торговле цветными металлами отсутствует ярко выраженная сезонность.

С.Буниц представил стратегию Галактики на 2017-2018 гг.:

становление складского комплекса в новом улучшенном и расширенном варианте (удержание ассортимента на уровне не менее 1,4 тыс. позиций, а также пополнение медными шинами М0б, трубами медными М2) удержание цен на максимально низком уровне сохранение политики - отказ грузить в долг работа над кадровым потенциалом улучшение бизнес-процессов расширение спектра услуг (доставка, упаковка, резка металла в размер)

Данная стратегия уже дает положительный эффект. В частности, потребители ушедших с рынка игроков теперь приобретают продукцию у Галактики, а ориентированные на импортную продукцию игроки перешли на отечественный продукт, который предоставляет компания. Также повысилась оборачиваемость складского запаса и денежных средств, что позволило снизить издержки.