Мечел-Материалы расширяет производство огнеупоров

Компания Мечел-Материалы (входит в Мечел) освоила первый этап производства нового вида огнеупоров повышенной стойкости. Эта продукция используется для оснастки тепловых агрегатов на металлургических и машиностроительных предприятиях, сообщает пресс-служба компании.

Огнеупоры представляют собой кирпич различных размеров и конфигурации, которым оснащают поверхность агрегатов, подвергающихся тепловому воздействию. Новая продукция «Мечел-Материалов» производится с использованием высокоглиноземистого сырья. Такие огнеупоры отличаются от других видов более высоким содержанием оксида алюминия, который обеспечивает повышенную жаростойкость и низкую теплопроводность. Их огнеупорность составляет не менее 1750°С.

Высокоглиноземистые огнеупоры используются при футеровке (внутренней огнеупорной кладке) нагревательных печей, сталеразливочных и чугуновозных ковшей, других тепловых агрегатов с рабочей температурой выше 1400°С.

В процессе освоения производства высокоглиноземистых огнеупоров специалисты Мечел-Материалов разработали специальный режим работы всей технологической цепи цеха шамотных изделий, в том числе оптимальные схемы обжига, благодаря чему достигнуты высокие эксплуатационные показатели новой продукции.

Первые партии новой продукции Мечел-Материалы отгрузили в адрес металлургических предприятий группы Мечел, в частности ЧМК и Уралкуза.

«Применение огнеупоров с повышенными качественными показателями позволяет промышленным предприятиям существенно увеличить срок службы оборудования, реже проводить капитальные и текущие ремонты агрегатов, сокращать затраты на энергоресурсы», - пояснил генеральный директор компании Мечел-Материалы Николай Пархомчук.