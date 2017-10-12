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Российский рынок металлов , листовой прокат , сварные трубы , Российский экспорт стали | 12 октября 2017 г. | 11:50

Поезд дальше не идет. Российский рынок листового проката: 4-11 октября

Поезд дальше не идет. Российский рынок листового проката: 4-11 октября
Российский рынок листового проката стабилизировался. Металлургические компании, продавив повышение заводских цен в октябре, теперь рассчитывают на пролонгацию в следующем месяце. На споте котировки в прайс-листах дистрибьюторов остаются практически неизменными на протяжении двух последних недель. Очевидно, теперь измениться они могут только в сторону понижения, но когда начнется этот спад, пока не определено, хотя объективные предпосылки для него уже сложились.
  • Зарубежные рынки, рост на которых способствовал подорожанию листового проката в России в третьем квартале, теперь развернулись в обратную сторону. При этом падает в цене железная руда, впервые с конца июня опустившаяся в Китае ниже отметки $60 за т CFR. Это блокирует любые возможности для возобновления роста котировок на листовой прокат в обозримом будущем и повышает вероятность дальнейшего уменьшения стоимости стальной продукции.
  • Для российских компаний негативные тенденции пока не так заметны. Благодаря проведению в октябре ремонтов на ряде российских меткомбинатов и казахстанском «АрселорМиттал Темиртау» объем поставок в текущем месяце весьма ограниченный. Очевидно, избытка предложения листового проката не возникнет на отечественном рынке и в ноябре.
  • Большинство покупателей ожидают понижения в ноябре, что оказывает разрушительное воздействие на текущий видимый спрос. Для осуществления продаж часто приходится предоставлять достаточно весомые скидки, тем более, что конкуренция между поставщиками весьма высока. Рынок между тем уже начал съеживаться в преддверии начала зимы.
  • Производители сварных труб столкнулись с такой же неприятной ситуацией, как и в начале текущего года. Подорожание штрписа в сентябре-октябре опустило маржу многих предприятий в отрицательную зону. Спрос же на трубы строительного назначения начал снижаться уже в сентябре, а в октябре обстановка еще более ухудшилась.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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