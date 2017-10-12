Поезд дальше не идет. Российский рынок листового проката: 4-11 октября

Зарубежные рынки, рост на которых способствовал подорожанию листового проката в России в третьем квартале, теперь развернулись в обратную сторону. При этом падает в цене железная руда, впервые с конца июня опустившаяся в Китае ниже отметки $ 60 за т CFR. Это блокирует любые возможности для возобновления роста котировок на листовой прокат в обозримом будущем и повышает вероятность дальнейшего уменьшения стоимости стальной продукции.

Для российских компаний негативные тенденции пока не так заметны. Благодаря проведению в октябре ремонтов на ряде российских меткомбинатов и казахстанском «АрселорМиттал Темиртау» объем поставок в текущем месяце весьма ограниченный. Очевидно, избытка предложения листового проката не возникнет на отечественном рынке и в ноябре.

Большинство покупателей ожидают понижения в ноябре, что оказывает разрушительное воздействие на текущий видимый спрос. Для осуществления продаж часто приходится предоставлять достаточно весомые скидки, тем более, что конкуренция между поставщиками весьма высока. Рынок между тем уже начал съеживаться в преддверии начала зимы.