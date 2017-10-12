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Псковская область , литейное производство | 12 октября 2017 г. | 14:09

В Псковской области планируют запустить литейное производство

В Псковской области планируют запустить литейное производство

"Завод "Точлит" планирует построить литейно-механический завод точного литья в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Моглино"(Псковская область), сообщает пресс-служба администрации региона.

Объем инвестиций в проект оценивается в 350 млн руб. Предполагается, что мощность завода составит до 5 тыс. т изделий в год. Проект предусматривает организацию производства отливок с классом точности 3-8 и механически обработанных изделий из стали, чугуна, сверхпрочных и цветных сплавов до 7 квалитета точности.

Планируется, что потребителями продукции завода выступят машиностроительные, автомобилестроительные, судостроительные и горнодобывающие предприятия, а также предприятия энергетического и оборонного комплекса.

Реализовать проект планируется в три этапа в 2018-2021 гг. Выпуск первой продукции намечен на 2018 г.

Завод "Точлит" специализируется на производстве отливок из углеродистых и легированных сталей, серых, высокопрочных и специальных чугунов, а также цветных металлов и сплавов (латунь, бронза, медь, алюминий) методами литья по выплавляемым и газифицируемым моделям.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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