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Байкальская ГМК , Медь , Удоканское месторождение | 13 октября 2017 г. | 13:04

Проект автодороги для ГМК «Удокан» будет подготовлен в первом полугодии 2018 г.

Проект автодороги для ГМК «Удокан» будет подготовлен в первом полугодии 2018 г.

Байкальская горная компания и ЗАО «Востсибтранспроект» заключили договор на разработку проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги «п. Новая Чара – п. Удокан – промышленная площадка горно-металлургического комбината «Удокан». В соответствии с договором документация должна быть подготовлена в первом полугодии 2018 г., сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с техническим заданием, проект автомобильной дороги протяженностью более 25 километров должен предусматривать транспортно-эксплуатационные характеристики, которые обеспечат движение большегрузного транспорта ГМК «Удокан» в круглосуточном и круглогодичном режиме с учетом сложных климатических условий местности.

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Планируется, что автомобильная дорога «п. Новая Чара – п. Удокан – промышленная площадка горно-металлургического комбината «Удокан» должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2019 г., что позволит своевременно и в строгом соответствии с требованиями лицензии на пользование недрами обеспечить начало строительных работ на объекте.

Подготовленная проектная документация должна полностью соответствовать требованиям, необходимым для получения необходимых согласований и заключений государственной экспертизы.

Проектирование автомобильной дороги является существенной частью текущего этапа работ по реализации проекта освоения крупнейшего в России Удоканского месторождений меди.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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