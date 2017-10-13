Проект автодороги для ГМК «Удокан» будет подготовлен в первом полугодии 2018 г.

Байкальская горная компания и ЗАО «Востсибтранспроект» заключили договор на разработку проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги «п. Новая Чара – п. Удокан – промышленная площадка горно-металлургического комбината «Удокан». В соответствии с договором документация должна быть подготовлена в первом полугодии 2018 г., сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с техническим заданием, проект автомобильной дороги протяженностью более 25 километров должен предусматривать транспортно-эксплуатационные характеристики, которые обеспечат движение большегрузного транспорта ГМК «Удокан» в круглосуточном и круглогодичном режиме с учетом сложных климатических условий местности.

Планируется, что автомобильная дорога «п. Новая Чара – п. Удокан – промышленная площадка горно-металлургического комбината «Удокан» должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2019 г., что позволит своевременно и в строгом соответствии с требованиями лицензии на пользование недрами обеспечить начало строительных работ на объекте.

Подготовленная проектная документация должна полностью соответствовать требованиям, необходимым для получения необходимых согласований и заключений государственной экспертизы.

Проектирование автомобильной дороги является существенной частью текущего этапа работ по реализации проекта освоения крупнейшего в России Удоканского месторождений меди.