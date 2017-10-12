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Медь , УГМК-ОЦМ | 12 октября 2017 г. | 11:35

Антибактериальную медь - в народ!

Антибактериальную медь - в народ!

Юрий Макаров, директор по продажам и маркетингу УГМК-ОЦМ, в своем выступлении на конференции «Медь, латунь, бронза-2017» рассказал о антибактериальных свойствах меди.

Антибактериальная медь представляет собой сплав с содержанием меди свыше 60%. Такая медь способна уничтожать 99,9% известных бактерий за 2 часа и даже появление оксидной пленки не снижает свойства металла. По своим антимикробным свойствам она превосходит нержавеющую сталь и серебро. Чаще всего такая медь используется в кондиционерных и водопроводных трубках, местах общего пользования (поручни, перила, дверные ручки и др.), а также она эффективна при производстве медицинского оборудования и инструментов с целью снижения риска заражения больничными инфекциями.

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Данный метод профилактики заболеваний распространен в Европе, США. Для России он новый.

Компания УГМК-ОЦМ с мая 2017 г. является зарегистрированным производителем металлопроката из антимикробной меди и медных сплавов под маркой Cu+ в международной ассоциации Copper Alliance (США). Ю.Макаров отметил, что компания готова осуществлять финансирование и проводить работу по стимулированию спроса на рынке изделий из антимикробной меди.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Комментарии

  • Не поймешь этих медников: с одной стороны - они за внедрение медных сплавов в быту, с другой стороны - горой за скупщиков цветмета. Вы, как в том анекдоте про еврея в бане: или крестик сними, или трусы надень...

    • 0
    • Андрей Лоран
    • 12 октября 2017 г.   12:33
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