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ТМК , насосно-компрессорные трубы | 12 октября 2017 г. | 11:18

ТМК впервые поставила Сургутнефтегазу НКТ с соединением TMK UP PF

ТМК впервые поставила Сургутнефтегазу НКТ с соединением TMK UP PF

Трубная Металлургическая Компания впервые поставила насосно-компрессорные трубы (НКТ) с премиальным резьбовым соединением TMK UP PF в адрес компании «Сургутнефтегаз». Первая партия труб была успешно спущена на Дунаевском месторождении при участии специалистов ТМК-НГС-Бузулук.

ТМК UP PF — премиальное резьбовое соединение, которое обеспечивает высокую газогерметичность при сложных условиях эксплуатации.

Соединение сертифицировано в соответствии с ISO 13679 (прошло уровень испытаний CAL IV) — международным отраслевым стандартом по испытаниям резьбовых соединений класса Premium. Соединение TMK UP PF обладает высокими эксплуатационными характеристиками (сжатие, растяжение, изгиб), которые значительно выше, чем у существующих российских аналогичных резьбовых соединений класса Премиум.

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ТМК обеспечивает полное сервисное сопровождение соединений, их производство освоено на предприятиях группы. Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке Российской Федерации по итогам 2016 г. составила 76%.

15 ноября в рамках 23-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2017" ТМК проведет ежегодное вручение своим партнерам сертификатов официальных дилеров.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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