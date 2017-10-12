ТМК впервые поставила Сургутнефтегазу НКТ с соединением TMK UP PF

Трубная Металлургическая Компания впервые поставила насосно-компрессорные трубы (НКТ) с премиальным резьбовым соединением TMK UP PF в адрес компании «Сургутнефтегаз». Первая партия труб была успешно спущена на Дунаевском месторождении при участии специалистов ТМК-НГС-Бузулук.

ТМК UP PF — премиальное резьбовое соединение, которое обеспечивает высокую газогерметичность при сложных условиях эксплуатации.

Соединение сертифицировано в соответствии с ISO 13679 (прошло уровень испытаний CAL IV) — международным отраслевым стандартом по испытаниям резьбовых соединений класса Premium. Соединение TMK UP PF обладает высокими эксплуатационными характеристиками (сжатие, растяжение, изгиб), которые значительно выше, чем у существующих российских аналогичных резьбовых соединений класса Премиум.

ТМК обеспечивает полное сервисное сопровождение соединений, их производство освоено на предприятиях группы. Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке Российской Федерации по итогам 2016 г. составила 76%.

15 ноября в рамках 23-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2017" ТМК проведет ежегодное вручение своим партнерам сертификатов официальных дилеров.