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Стойленский ГОК , кадры , Группа НЛМК | 12 октября 2017 г. | 11:27

50% трудоустроившихся на СГОК – выпускники профильных учебных заведений

50% трудоустроившихся на СГОК – выпускники профильных учебных заведений

С начала 2017 года на Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) трудоустроен 201 выпускник профессиональных учебных заведений, что составляет около 50% от общего числа новых работников предприятия. Структурные подразделения СГОКа приняли в свои коллективы 59 выпускников высших учебных заведений и 142 выпускника средне-специальных.

Лидерами по трудоустройству молодежи являются ремонтный комплекс, цех железнодорожного транспорта, автотранспортный цех и рудоуправление. Ребята приняты на работу по специальностям, востребованным на комбинате, – токарь, контролер продукции обогащения, электрослесарь по ремонту оборудования, слесарь-ремонтник, помощник машиниста тягового агрегата (тепловоза).

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Юноши и девушки окончили профильные вузы и техникумы нашего региона, с которыми Стойленский ГОК сотрудничает на протяжении многих лет. Это Старооскольский технологический институт МИСиС (входящий в состав Национального исследовательского технологического университета), Старооскольский филиал МГРИ-РГГРУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, Старооскольский индустриально-технологический техникум (СИТТ), для которого комбинат является якорным предприятием.

Для молодежи на комбинате разработаны и внедрены программы «Молодой специалист», «Перспективные работники», Адаптация вновь принятого персонала, «Обучение работников в учреждениях профобразования за счёт средств предприятия» и т.д. Для работников, устроившихся на комбинат после окончания учебы, на Стойленском ГОКе предусмотрен пакет материальной поддержки («подъемные» и доплаты до установленного уровня заработной платы). Специальные доплаты получают также работники СГОКа, вернувшиеся из рядов Вооруженных сил РФ и заключившие трудовой договор не позднее месяца со дня увольнения с военной службы.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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