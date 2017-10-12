Промышленность России: итоги 9 месяцев 2017 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния промышленности России по итогам сентября 2017 года. По оценкам Института, добывающие отрасли, являвшиеся локомотивом промышленности в 2017 году, в сентябре резко сократили темпы роста. Основными драйверами роста в промышленности остаются среднетехнологичные и низкотехнологичные отрасли.

В сентябре индекс ИПЕМ-производство вырос на 2,0% по отношению к сентябрю 2016 года. За период январь-сентябрь 2017 года индекс ИПЕМ-производство также показал прирост на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос продемонстрировал синхронную с индексом производства динамику – +1,9% к сентябрю 2016 года. По итогам 9 месяцев индекс ИПЕМ-спрос вырос гораздо существеннее – на 3,3%. Положительная динамика индекса ИПЕМ-спрос сохраняется на протяжении 12 месяцев с сентября 2016 года, при этом показатель ни разу не падал ниже значения +0,7% в месячном исчислении. Столь продолжительный стабильный рост спроса наблюдается впервые с 2011 года.

Наибольшая положительная динамика в сентябре – в среднетехнологичных отраслях (+4,3% к сентябрю 2016 года). К ключевым факторам роста относится рост спроса на внутреннем рынке на цветные (+12,4% к сентябрю 2016 года) и черные (+13,6%) металлы, а также рост экспортных поставок цветных (+5,0%) и черных (+3,9%) металлов. Спрос в низкотехнологичных отраслях (легкая промышленность, производство пищевых продуктов и пр.) также продолжает уверенно расти - +4,0% к сентябрю 2016 года, 8,0% к январю-сентябрю 2016 года.

Добывающие отрасли резко замедлили свои показатели (+0,1% к сентябрю 2016 года), что связано в первую очередь со снижением добычи и экспорта нефти в рамках выполнения обязательств по соглашению между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи.

Спрос в высокотехнологичных отраслях после положительного значения в августе снова ушел в минус (-5,4% к сентябрю 2016 года), но темпы падения уже невелики и позволяют надеяться на скорое возобновление роста. Дополнительным подтверждением того, что уже в скорой перспективе спрос в высокотехнологичном секторе может начать восстанавливаться, является высокая инвестиционная активность в автомобильной промышленности – строительство нового автозавода Great Wall в Тульской области и новости о новом заводе BMW, инвестпроект по которому находится в стадии выбора площадки для строительства.

«Замедление в добывающих отраслях уже не сказывается столь драматически на общих показателях состояния промышленности, – отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Поддержку деловой активности оказывают и другие отрасли. В то же время влияние внешних факторов – конъюнктуры мировых сырьервых рынков и погодных условий – остается для промышленности определяющим».