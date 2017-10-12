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Группа НЛМК , кадры , НЛМК | 12 октября 2017 г. | 11:21

Команда НЛМК успешно выступила в «Лиге молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in

Команда НЛМК успешно выступила в «Лиге молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in

Команда НЛМК в составе сотрудников энергетического комплекса комбината Ильи Ткаченко, Анастасии Торопцевой, Ивана Морева и Евгения Шинкаренко заняла третье место в соревнованиях «Лиги молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in, который состоялся в Москве.

В крупнейшем в России и странах СНГ соревновании по решению инженерных задач на тему "Новое интеграционное будущее российской Арктики" участвовали 18 команд молодых сотрудников ведущих компаний страны. По результатам очной защиты проект НЛМК получил высокую оценку экспертной комиссии. Он был посвящен поиску эффективного решения для развития энергетической системы в Чукотском автономном округе. Новолипчане предложили один из удачных путей пор внедрению объектов генерации на основе инновационной технологии с использованием сырья, которое добывают в регионе.

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Это уже второе в этом году успешное выступление молодых инженеров компании на чемпионате Case-in. В мае сборная команда НЛМК и Липецкого государственного технического университета стала лучшей в финале конкурса в лиге «Металлургия».

«Лига молодых специалистов» - это соревнование по решению инженерных кейсов среди молодых специалистов компаний в возрасте до 35 лет. В этом году это состязание молодых инженеров было организовано впервые в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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