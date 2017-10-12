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ОСК , Судостроение | 12 октября 2017 г. | 13:05

На финской верфи ОСК состоялось имянаречение нового ледокольного судна

На финской верфи ОСК состоялось имянаречение нового ледокольного судна

11 октября в Хельсинки на верфи Arctech Helsinki Shipyard (входит в ОСК) состоялась церемония имянаречения нового ледокольного судна снабжения добывающих платформ, построенного верфями ОСК по заказу Совкомфлота. Судну было присвоено имя выдающегося русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова.

Суда серии являются на сегодняшний день одними из лучших в своем классе, они специально спроектированы для эксплуатации в сложных ледовых условиях Охотского моря. Конструкция и оборудование судов позволяют круглогодичную обеспечивать безопасность персонала проекта «Сахалин-2» на трех морских добывающих платформах и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
«Федор Ушаков» будет работать под российским флагом, его портом приписки станет Санкт-Петербург, экипаж судна составит 28 моряков.

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Судно названо в честь легендарного русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), который за всю военную карьеру не потерпел ни одного поражения, сыграл одну из ключевых ролей в основании порта Севастополь, а также в развитии российского флота на Черном море.

В торжественной церемонии имянаречения приняли участие президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, заместитель генерального директора – главный инженер компании «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, начальник департамента по производству (морские объекты) компании «Сахалин Энерджи» Пол Эйкхаут.

«Федор Ушаков» – это продолжение нашего сотрудничества с «Совкомфлотом» и одновременно продолжение славных традиций российского судостроения, – отметил Алексей Рахманов. – Уверен, судно будет востребовано в рамках проекта «Сахалин-2», а фронт работ там масштабный. Надеюсь, оно прославит отечественных корабелов, так же, как прославил русский флот его тезка – адмирал Федор Федорович Ушаков».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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