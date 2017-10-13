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Свердловская область , Бериллий | 13 октября 2017 г. | 10:04

Калининградский янтарный комбинат возобновляет добычу бериллиевой руды

Калининградский янтарный комбинат возобновляет добычу бериллиевой руды

Обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината Малышева (ОП Малышева, входит в Ростех) и АО ВНИИХТ подписали договор о сотрудничестве в области внедрения технологических решений для получения бериллиевых концентратов на Малышевском месторождении (Свердловская область).

Предприятия договорились о проведении геофизических исследований рудного тела месторождения, составлении технико-экономического обоснования получения бериллиевого металла и о совершенствовании и внедрении технологий по обогащению малышевской руды.

ОП Малышева (в составе Ростеха) – единственное в России предприятие, занимающееся промышленной добычей изумрудов и бериллов. Главные полезные компоненты месторождения - изумруд и оксид бериллия. В настоящий момент на предприятии складировано 250 тыс. т бериллиесодержащей руды.

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«Технологии, разработанные в советское время, устарели, нужны новые. Именно поэтому внедрение новых технологических решений для получения бериллиевых концентратов – это серьезный шаг в развитии наукоемких отечественных технологий, - заявил директор ОП Малышева Евгений Василевский. На сегодняшний день мы ведем на месторождении добычу только кристаллосодержащих руд и изумрудного сырья (изумруд, берилл, фенакит, александрит и др.). Технологии ВНИИХТ позволят организовать на месторождении получение дополнительной продукции – бериллиевых концентратов для последующей переработки».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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