Роснефть запустит до конца года три новых месторождения

До конца 2017 г. Роснефть запустит Кондинское и Косухинское месторождение, а также вторую фазу месторождения Одопту – сообщается в отчете ОПЕК.

Кондинское месторождение расположено в ХМАО и принесет компании 2,7 млн. т нефти уже в следующем году. На Косухинском месторождении предполагаемая добыча составляет 1,6 млн т в год. Месторождение Одопту (часть проекта «Сахалин-1», разрабатывается совместно с ExxonMobil) даст еще 1,4 млн т.

Всего в I квартале 2018 г. российские компании увеличат свое производство на 179 тыс. барр. в сутки. Кроме указанных причин, увеличение показателя произойдет из-за роста добычи на месторождениях Новатэка, а также на месторождении им. Владимира Филановского и Ярегском месторождении, которые разрабатывает Лукойл.