На внутреннем рынке металлов цены пойдут вниз

Компания Крафт групп представила небольшой обзор с анализом текущей ситуации на рынке металлов.

Рынок ЖРС

Конъюнктуру рынка железной руды сложно назвать положительной. По итогу сентября фьючерсы на ЖРС в Китае снизились на 19%, что стало самым большим месячным падением с мая 2016 г. Биржевые котировки на прошлой неделе продолжили падение. Активные фьючерсы на железную руду и арматуру в Китае снизились из-за опасения дальнейшего сокращения спроса на ЖРС.

С 1 октября Китай начал недельное празднование годовщины дня образования КНР, в ходе которой торги проводиться не будут. На рынке наблюдается рост предложения и снижение спроса на ЖРС. Запасы ЖРС в портах Китая по итогу минувшей недели показали первое снижение практически за два с половиной месяца.

Международный стальной рынок

Падение стальных фьючерсов в Китае продолжает оказывать давление на весь рынок. Цены на сталь снижаются, как в азиатском регионе, так и в акватории Черного моря. Поставщики из СНГ предлагают стальную квадратную заготовку по цене в 505 $/т FOB Черное море против уровня недельной давности в 515-525 $/т. В итоге обвал цен на спотовом рынке был вызван снижением фьючерсов на металлургическую продукцию на фоне коррекции кредитного рейтинга Китая, опасений относительно спроса на сталь в зимний период и ужесточения экологических мер.

Готовый прокат

На фоне общего спада котировок на международном рынке стали и стремительного удешевления лома цены экспортного предложения стальной арматуры из Турции продолжают снижение. К концу минувшей недели поставщики предлагали арматуру зарубежным покупателям по 520-535 $/т FOB Турция. Неделей ранее уровень цен был 540 $/т FOB Турция. Прогнозная цена октября – 495-500 $/т FOB Турция.

Внутренний рынок

Цены на арматуру в Москве продолжают снижение. На рынке Краснодара арматурный прокат подешевел в пределах 3%, коррекция цен происходит равномерно по всем товарным позициям. Ситуация на рынке Санкт-Петербурга аналогична - снижение на величину в пределах 2–3%. Складские запасы во всех регионах оцениваются, как достаточные. Все участники рынка готовы торговаться и снижать цены.

Листовой прокат снова подорожал. Цены на г/к и х/к листы выросли за неделю на 2%. В ряде регионов сохраняется дефицит продукции на складах трейдеров. На рынке Москвы и Санкт-Петербурга плоский прокат несколько замедлил рост, хотя дефицит листа у трейдеров в указанных регионах на прошлой неделе все еще сохранялся. В Краснодаре высокие октябрьские расценки на первичном рынке не позволили трейдерам провести коррекцию.

Цены на фасонный прокат в очередной раз показывают разнонаправленную динамику. В ряде регионов трейдеры пытались провести повышение цен, однако реального повышения не произошло.

Повышательные настроения на первичном рынке, как и предполагалось, оказались необоснованными. На вторичном рынке спрос конечных потребителей выглядит умеренно-стабильным. Московский рынок показывает ежедневное снижение цен на арматуру, в Санкт-Петербурге цены предложения на арматуру снижаются разнонаправленно и не всегда обоснованно, рынок юга по-прежнему находится под властью объемов предложений украинского производителя, а теперь и вернувшегося с экспортных рынков АЭМЗ, желающего вернуть себе долю в регионе, что не способствует удержанию ценовых котировок. На фоне ограниченных объемов предложения от производителей листа, цены на плоский прокат по-прежнему высокие. Максимальные ценовые предложения отмечается в сегменте х/к и г/к листов. Средние цены на фасонный прокат стабильны.

Период торможения цен сменяется периодом снижения цен на все виды продукции и этот необратимый процесс можно будет наблюдать уже с середины октября. А в ноябре участники рынка металлов в рамках Недели металлов в Москве смогут обсудить рыночные тенденции, подвести предварительные итоги работы на рынке в 2017 г. и наметить планы на следующий год.