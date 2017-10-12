В США прекращено расследование по импорту титановой губки

Комиссия по международной торговле США (

ITC

) прекратила антидемпинговое расследование по импорту на титановую губку из Японии и Казахстана, придя к выводу о том, что поставки данной продукции не причиняют вреда единственному в стране производителю - компании Timet.

Министерство торговли США начало рассмотрение возможности введения антидемпинговых и компенсационных пошлин в сентябре после того, как Timet подала петицию в ведомство.

Предполагается, что ITC опубликует причины принятия данного решения во второй половине октября. После оглашения причин американский производитель сможет обратиться в апелляционный суд.

Импорт титановой губки в США за последний год существенно увеличился. Так, поставки из Японии в первом квартале 2017 г. увеличились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это же время, импорт из Казахстана вырос на 1876% по отношению к 2016 г., правда, с очень низкой базы.