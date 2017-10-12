Японский импорт стали сократился впервые с начала года

По данным японской металлургической ассоциации JISF, в августе произошло незначительное снижение импорта стали месяц к месяцу. Это первый такой спад в течение этого года.

В августе этого года Япония импортировала 383,2 тыс. т стали, что на 0,4% меньше июльского показателя. Совокупный объем импорта стали за первые восемь месяцев текущего года вырос более чем на 13,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,2 млн. т.

Крупнейшим экспортером стали в Японию в августе этого года стала Южная Корея. Импорт из этой страны составил 254,1 тыс. т, что составляет более 66% от общего объема закупок. Тайваньской продукции поступило в Японию 76,2 тыс. т. Третью строчку занял Китай, который поставил в Японию 49,0 тыс. т стали. Импорт из остальных стран составил всего лишь 3,9 тыс. т.

В августе из общего объема импорта стали наибольший вес приходился на горячекатаный прокат, его закупки составили 115,8 тыс. т (около 30%). Кроме того, японские компании приобрели за рубежом 90,9 тыс. т оцинкованной стали и 79,8 тыс. т холоднокатаных рулонов.

Наибольшие объемы импорта за первые восемь месяцев 2017 г. пришлись на горячекатаные (1,1 млн. т) и холоднокатаные (638,5 тыс. т) рулоны, оцинкованную (530,2 тыс. т) и толстолистовую сталь (482,9 тыс. т).