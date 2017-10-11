УГМК-ОЦМ поделился опытом автоматизации системы учета

Модернизация, которая идет на Кировском и Ревдинском заводах ОЦМ, касается не только прокатных мощностей предприятий, но и всей системы управления в целом. Учитывая, что традиционная «бумажная» система учета с помощью маршрутных карт трудоемка и неповоротлива, что на каждом предприятии свои законы оформления внутренней документации, которые нужно было привести к одним общим канонам, и что, наконец, территориально заводы и Управляющая компания находятся в разных регионах России и Европы, появилась необходимость замены бумажных технологий удобной и современной компьютеризированной системой.

Поэтому в Екатеринбурге состоялась трехдневная конференция крупнейшего российского разработчика – фирмы «1С», где присутствовали более 400 руководителей и специалистов со всей России. УГМК-ОЦМ на конференции представлял заместитель директора по организационному развитию Михаил Игитов. Он рассказал, как именно проходит внедрение системы на производстве в УГМК-ОЦМ, поделился практическими наработками и приоткрыл планы на будущее. Выступление вызвало огромный интерес у участников конференции.

Для «живой» демонстрации системы непосредственно в производственных цехах для 120 участников конференции была проведена выездная экскурсия на Ревдинский завод ОЦМ. Гости в составе небольших групп прошли по цехам предприятия, наглядно увидели работу информационной системы и пообщались с рядовыми пользователями. Рабочее место специалиста и условия труда на заводе отличаются от привычного офисного кабинета. Интенсивный режим работы на оборудовании, шум, физическая работа в агрессивной среде, рабочая форма, каска и варежки, и прочие условия производственного цеха накладывают особые требования к удобству, надежности и точности работы с информационной системой. С чашкой кофе в руках и ноутбуком на коленках здесь поработать не удастся.

Смена рабочих начинается с авторизации при помощи пластиковой карты, и на экране открывается индивидуальный рабочий стол сотрудника. Для максимального удобства работников управление выполняется через большой сенсорный экран, на который выведены горячие клавиши – в зависимости от участка, для каждого специалиста существует свой набор операций. После выполнения каждой операции система формирует специальную бирку-стикер с QR-кодом. Закончил специалист свою работу, подошел к терминалу – получил бирку, которую клеит на заготовку. На бирке нанесена партия металла, имя и фамилия специалиста. Другой специалист на следующем переделе сканирует на терминале информацию и проводит уже свои операции с заготовкой, по завершении которых взамен клеит свою бирку. Весь металл на заводе сопровождается такими бирками, где бы он не находился – в виде сырья на складе, перед прессом, в виде заготовки или же как готовая продукция.

На стенах цеха тут и там висят передатчики WI-FI. С помощью них и передается информация от компьютера к компьютеру, от участка к участку, от цеха в цех.

«Рабочий также может работать с мобильным устройством, что удобно, когда нет возможности подойти к терминалу. Само устройство похоже на мобильный телефон, но снабжено защищенным от пыли, грязи и влаги считывателем и действует на знакомой многим платформе Android», – говорит начальник управления ИТ УГМК-ОЦМ Юрий Пресников.

Для внедрения такой системы важно понимать не только принципы работы компьютерных систем, но и особенности производственного процесса, тонкости технологии изготовления каждого цеха и предприятия в целом. Металл обрабатывается непрерывно, у одной партии за день может быть выполнено несколько десятков операций, и в цехе одновременно таких партий сотни. Все это требует слаженной работы с системой в режиме online всех работников предприятия. Удобство и главная ценность системы заключается в применении на всех участках производства: теперь можно полностью проследить всю историю изготовления продукции. Весь цикл от сортировки сырья до плавления шихты, от прокатки до упаковки партии пошагово, от специалиста к специалисту отображается в системе и доступен всем специалистам завода и управляющей компании сразу после выполнения операции работником. Мастер и технолог, идя по цеху, могут в любой момент «считать» всю историю металла, например, заготовки около станка: кто, когда ее обрабатывал, из какого сырья она была сделана. Контролёр продукции не выпустит продукцию без проверки полной производственной цепочки. Специалисты управляющей компании оперативно видят данные по наличию металла в цехе и могут принимать решения о поставках сырья. Экономисты следят за уровнем образования отходов и контролируют показатели выхода годной продукции. Контролер СТК формирует и вносит все результаты анализов образцов продукции и формирует сертификаты качества. Бухгалтер ежедневно контролирует выработку каждого работника, которую система рассчитывает автоматически.

Система 1С уже работает на Ревдинском и Кировском заводах. В скором времени компьютерная модернизация коснется и Завода Медных Труб в Сербии, а на российских предприятиях продолжится внедрение следующего важного этапа – производственного планирования.