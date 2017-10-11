В октябре Профиль-Акрас планирует произвести 15 тыс. т стальных труб

По результатам работы за сентябрь 2017 г: Трубный завод Профиль-Акрас им.Макарова В.В. произвел 15 500 т трубной продукции, отгрузил -16 200 т. Планы на октябрь по производству - 15 000 т, по отгрузке клиентам - 16 000 т.

В период с 1 сентября по 29 сентября 2017 г. на Профиль-Акрас проводилась проверка государственной инспекцией Управления Роспотребнадзора Волгоградской области и Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору. Мероприятие было плановым, в рамках государственного контроля проверялась деятельность юридического лица по выполнению требований: санитарного законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" от 18.10.2011 г. №823 (ТР ТС 010/20011). Проверка закончилась с незначительными замечаниями, которые необходимо будет исправить в установленные сроки.