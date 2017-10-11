Парк техники Михайловского ГОКа пополнился новым буровым станком

В рамках инвестиционной программы МЕТАЛЛОИНВЕСТ по модернизации горно-транспортного комплекса на Михайловский ГОК продолжает поступать новая техника. В сентябре парк горных машин буро-взрывного комплекса пополнился новым буровым станком. Его сборка завершена. Планируется, что в текущем месяце он приступит к работе в карьере.

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