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УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ , Михайловский ГОК , добыча , горная техника | 11 октября 2017 г. | 15:30

Парк техники Михайловского ГОКа пополнился новым буровым станком

Парк техники Михайловского ГОКа пополнился новым буровым станком

В рамках инвестиционной программы МЕТАЛЛОИНВЕСТ по модернизации горно-транспортного комплекса на Михайловский ГОК продолжает поступать новая техника. В сентябре парк горных машин буро-взрывного комплекса пополнился новым буровым станком. Его сборка завершена. Планируется, что в текущем месяце он приступит к работе в карьере.

Подробнее в видео-сюжете

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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