УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ , Михайловский ГОК , добыча , горная техника | 11 октября 2017 г. | 15:30
Парк техники Михайловского ГОКа пополнился новым буровым станком
В рамках инвестиционной программы МЕТАЛЛОИНВЕСТ по модернизации горно-транспортного комплекса на Михайловский ГОК продолжает поступать новая техника. В сентябре парк горных машин буро-взрывного комплекса пополнился новым буровым станком. Его сборка завершена. Планируется, что в текущем месяце он приступит к работе в карьере.
Подробнее в видео-сюжете
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 31
Просмотров: 31
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.