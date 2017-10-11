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Ростовский электрометаллургический завод , РЭМЗ | 11 октября 2017 г. | 14:55

Арбитражный суд ввёл на РЭМЗе процедуру наблюдения

Арбитражный суд ввёл на РЭМЗе процедуру наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области вынес постановление об удовлетворении иска компании ООО «Ломпром Шахты» (единоличным исполнительным органом является предприниматель Игорь Лысак) о признании ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ, контролируется бизнесменом Вадимом Варшавским) банкротом из-за задолженности в размере 1,1 млн руб.

Суд ввёл в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев. Временным управляющим РЭМЗа назначен Евгений Веснин из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», который должен представить суду отчёт о своей деятельности на этом посту 13 марта 2018 г.

Крупнейший на юге России металлургический завод РЭМЗ был запущен в эксплуатацию в июле 2007 г. Проектная мощность составляет 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2016 г. его выручка составила 8 млрд рублей (в 2015 году 13,3 млрд рублей). Чистый убыток предприятия превысил 1,3 млрд рублей, почти втрое сократившись, по сравнению с предыдущим периодом (3 млрд руб.).

На этом фоне сумма претензий «Ломпрома Шахты» (один из главных поставщиков сырья на предприятие) выглядит достаточно смехотворной, но кроме него финансовые претензии к РЭМЗу имеют и другие его партнёры.

Ситуация осложняется длительными судебными разбирательствами собственников РЭМЗа со структурами, подконтрольными владельцу «Мечела» Игорю Зюзину. Стороны взаимно обвиняют друг друга в нанесении имущественного ущерба в период управления РЭМЗом представителей «Мечела» и требуют финансовых компенсаций.

«Однако основной причиной падения финансовых показателей метзавода всё же считается стагнация в строительной сфере юга России, из-за чего основной рыночный поставщик квадратной заготовки и арматуры РЭМЗ снизил свои показатели, - считает отраслевой эксперт Рифат Багаудинов. - «Ломпром Шахты» подал иск в арбитражный суд в декабре 2016 года. Ранее подобные иски заканчивались мировым соглашением с ответчиком, однако на этот раз суд посчитал нужным запустить на предприятии процедуру банкротства».

Источник: Эксперт-ЮГ
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