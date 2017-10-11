Арбитражный суд ввёл на РЭМЗе процедуру наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области вынес постановление об удовлетворении иска компании ООО «Ломпром Шахты» (единоличным исполнительным органом является предприниматель Игорь Лысак) о признании ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ, контролируется бизнесменом Вадимом Варшавским) банкротом из-за задолженности в размере 1,1 млн руб.

Суд ввёл в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев. Временным управляющим РЭМЗа назначен Евгений Веснин из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», который должен представить суду отчёт о своей деятельности на этом посту 13 марта 2018 г.

Крупнейший на юге России металлургический завод РЭМЗ был запущен в эксплуатацию в июле 2007 г. Проектная мощность составляет 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2016 г. его выручка составила 8 млрд рублей (в 2015 году 13,3 млрд рублей). Чистый убыток предприятия превысил 1,3 млрд рублей, почти втрое сократившись, по сравнению с предыдущим периодом (3 млрд руб.).

На этом фоне сумма претензий «Ломпрома Шахты» (один из главных поставщиков сырья на предприятие) выглядит достаточно смехотворной, но кроме него финансовые претензии к РЭМЗу имеют и другие его партнёры.

Ситуация осложняется длительными судебными разбирательствами собственников РЭМЗа со структурами, подконтрольными владельцу «Мечела» Игорю Зюзину. Стороны взаимно обвиняют друг друга в нанесении имущественного ущерба в период управления РЭМЗом представителей «Мечела» и требуют финансовых компенсаций.

«Однако основной причиной падения финансовых показателей метзавода всё же считается стагнация в строительной сфере юга России, из-за чего основной рыночный поставщик квадратной заготовки и арматуры РЭМЗ снизил свои показатели, - считает отраслевой эксперт Рифат Багаудинов. - «Ломпром Шахты» подал иск в арбитражный суд в декабре 2016 года. Ранее подобные иски заканчивались мировым соглашением с ответчиком, однако на этот раз суд посчитал нужным запустить на предприятии процедуру банкротства».