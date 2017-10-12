Switch to English
Пермский край , Смоленская область , Фонд развития промышленности | 12 октября 2017 г. | 06:03

ФРП одобрил займы предприятиям Пермского края и Смоленской области

ФРП одобрил займы предприятиям Пермского края и Смоленской области

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы пяти предприятиям из Пермского края и Смоленской области на 422 млн руб. Общая стоимость проектов составила почти 1,2 млрд руб, сообщает пресс-служба фонда.

Трем предприятиям из Пермского края займы были одобрены в рамках программы «Совместные займы», предполагающей софинансирование проектов федеральным и региональным ФРП.

В частности, компании Редуктор-ПМ одобрен заём на 70 млн руб.под реализацию проекта общей стоимостью 326 млн руб. по созданию гальванического производства для последующего выпуска редукторов и трансмиссий для вертолетов, компания Навигатор-НМ может получить заём на 46,6 млн руб. под проект стоимостью 133,6 млн руб., предполагающий производств прицепной кормозаготовительной сельхозтехники, а ПЗ МАШ – 65,6 млн руб. под проект по созданию реверсивных устройств для двигателей стоимостью в 191,3 млн руб.

Новости по теме
18 сентября 2017 г. Экспертный совет ФРП одобрил займы на 2,43 млрд руб.

Условия совместных федерально-региональных займов идентичны условиям программы ФРП «Проекты развития». Промышленные предприятия могут привлекать на реализацию проектов займы под 5% годовых сроком до 5 лет, только на меньшую сумму – от 20 до 100 млн руб. Доля федерального ФРП в займе должна составлять не более 70%, при этом не менее 30% должно приходиться на региональный институт развития. В настоящий момент создано 34 региональных фонда развития промышленности, а общее число регфондов, подписавших соглашение с ФРП, достигло 25.

Кроме того, Экспертный совет Фонда одобрил два займа в рамках программы «Проекты развития». Компании «ДПЗ» из Смоленской области согласован заём на 150 млн руб. под проект по производству упаковочной пленки, а компания Гидробур-Сервис из Перми получила одобрение займа на 90 млн руб. под производство винтовых забойных двигателей, применяемых в бурении нефтескважин.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 19

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

27.09.2017
При поддержке ФРП открылось 30-е по счету производство
18.09.2017
Экспертный совет ФРП одобрил займы на 2,43 млрд руб.
21.08.2017
Ввод жилья в Пермском крае уменьшился по сравнению с прошлым годом более чем на 20%
10.08.2017
На Мотовилихинских заводах сменился исполнительный директор
02.08.2017
В Самаре открылось импортозамещающее производство зерновых сеялок
24.07.2017
В Пермском крае появится кластер ракетного двигателестроения
10.07.2017
В Пермском крае построят мост за 9 млрд руб.
10.07.2017
В Пермском крае отремонтируют мост за 120 млн руб.
14.06.2017
Восточный обход Перми построят до конца текущего года
23.05.2017
В Смоленской области запустят производство алюминиевых профилей
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter