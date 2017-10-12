ФРП одобрил займы предприятиям Пермского края и Смоленской области

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы пяти предприятиям из Пермского края и Смоленской области на 422 млн руб. Общая стоимость проектов составила почти 1,2 млрд руб, сообщает пресс-служба фонда.

Трем предприятиям из Пермского края займы были одобрены в рамках программы «Совместные займы», предполагающей софинансирование проектов федеральным и региональным ФРП.

В частности, компании Редуктор-ПМ одобрен заём на 70 млн руб.под реализацию проекта общей стоимостью 326 млн руб. по созданию гальванического производства для последующего выпуска редукторов и трансмиссий для вертолетов, компания Навигатор-НМ может получить заём на 46,6 млн руб. под проект стоимостью 133,6 млн руб., предполагающий производств прицепной кормозаготовительной сельхозтехники, а ПЗ МАШ – 65,6 млн руб. под проект по созданию реверсивных устройств для двигателей стоимостью в 191,3 млн руб.

Условия совместных федерально-региональных займов идентичны условиям программы ФРП «Проекты развития». Промышленные предприятия могут привлекать на реализацию проектов займы под 5% годовых сроком до 5 лет, только на меньшую сумму – от 20 до 100 млн руб. Доля федерального ФРП в займе должна составлять не более 70%, при этом не менее 30% должно приходиться на региональный институт развития. В настоящий момент создано 34 региональных фонда развития промышленности, а общее число регфондов, подписавших соглашение с ФРП, достигло 25.

Кроме того, Экспертный совет Фонда одобрил два займа в рамках программы «Проекты развития». Компании «ДПЗ» из Смоленской области согласован заём на 150 млн руб. под проект по производству упаковочной пленки, а компания Гидробур-Сервис из Перми получила одобрение займа на 90 млн руб. под производство винтовых забойных двигателей, применяемых в бурении нефтескважин.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.