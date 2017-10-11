ГК Демидов открыла новый склад в Нижнем Новгороде

ГК Демидов сообщила об открытии нового склада в Нижнем Новгороде, где покупатели из наличия смогут приобретать листовой, сортовой и фасонный прокат. Весь поставляемый металлопрокат сертифицирован.

Помимо этого к уже предоставляемому перечню услуг добавилась услуга по резке продукции в соответствии с производственными требованиями клиента.