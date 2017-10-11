Региональная металлоторговля России , стальные трубы , ГК Демидов | 11 октября 2017 г. | 14:46
ГК Демидов открыла новый склад в Нижнем Новгороде
ГК Демидов сообщила об открытии нового склада в Нижнем Новгороде, где покупатели из наличия смогут приобретать листовой, сортовой и фасонный прокат. Весь поставляемый металлопрокат сертифицирован.
Помимо этого к уже предоставляемому перечню услуг добавилась услуга по резке продукции в соответствии с производственными требованиями клиента.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 26
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