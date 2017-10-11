Switch to English
Региональная металлоторговля России , стальные трубы , ГК Демидов | 11 октября 2017 г. | 14:46

ГК Демидов открыла новый склад в Нижнем Новгороде

ГК Демидов открыла новый склад в Нижнем Новгороде

ГК Демидов сообщила об открытии нового склада в Нижнем Новгороде, где покупатели из наличия смогут приобретать листовой, сортовой и фасонный прокат. Весь поставляемый металлопрокат сертифицирован.

Помимо этого к уже предоставляемому перечню услуг добавилась услуга по резке продукции в соответствии с производственными требованиями клиента.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 26

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

11.10.2017
В октябре Профиль-Акрас планирует произвести 15 тыс. т стальных труб
05.10.2017
ТМК и Газпром бурение заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве
05.10.2017
ЗТЗ поставил продукцию на рынок Евросоюза
29.09.2017
На Загорском трубном заводе автоматизирован процесс выдачи паспорта изделия
29.09.2017
Трейдерам представили "Магазин стройматериалов будущего"
28.09.2017
Ведущие отечественные металлотрейдеры примут участие в "Металл-Экспо'2017"
26.09.2017
Мечел-Сервис поставил арматуру для строительства жилья в Ростова-на-Дону
22.09.2017
Мечел-Сервис наращивает отгрузки металлопродукции
21.09.2017
А ГРУПП: "Глобальный путь развития - навстречу потребителю"
21.09.2017
Крафт групп участвует в реконструкции Смоленского авиазавода
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter