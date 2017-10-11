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РЖД , грузовые перевозки , Уголь | 11 октября 2017 г. | 17:00

Погрузка угля на сети РЖД за 9 месяцев 2017 г. увеличилась на 9,3%

Погрузка угля на сети РЖД за 9 месяцев 2017 г. увеличилась на 9,3%

Повышение мировых цен на каменный уголь вызвало рост спроса на российский уголь. Погрузка каменного угля на сети "Российских железных дорог" в январе-сентябре 2017 г. составила 262,95 млн т, что на 9,3% выше результатов аналогичного периода 2016 г., при этом основу позитивной динамики составляют экспортные перевозки.

Рост погрузки угля во многом связан с ростом экспорта, который за данный период составил 18,2%.

В первых числах текущего месяца позитивная динамика погрузки твердого топлива сохраняется. За 9 дней октября на сети "Российских железных дорог" погружено свыше 9 млн тонн угля (прирост 11% к октябрю 2016 г.), в том числе на экспорт – свыше 4,8 млн тонн (прирост 14,2%).

В значительной степени рост показателя был обусловлен ростом погрузки такими угольными компаниями как СУЭК-Кузбасс (рост на 7,3% к 2016 г.), УК "Кузбассразрезуголь" (рост на 10,3%), Кузбасская топливная компания (рост на 14,3%).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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